На площі Незалежності для дітлахів влаштували свято з атракціонами та солодощами

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

Цими вихідними для дітлахів влаштували свято з атракціонами та майстер-класами. За підтримки керівника госпіталю у Кременчуцький обласний госпіталь Миколи Литвиненка та Спілки самаритян України на площі Незалежності діти на деякий час змогли забути про війну.

- Яскравий калейдоскоп дитячих розваг, веселощів, атракціонів, корисних знань та цікавих майстер-класів від справжніх профі, чудових танців і співів, морозиво до схочу, безмежна кількість різнокольорових повітряних кульок заповнили сьогодні площу Незалежності. Щасливі дитячі посмішки, умиротворені обличчя батьків, подарунки з автографом від справжнього гончаря, іграшки-подарунки для малечи, солоденьке для юних артистів, чудові аніматори - справжній острівець святкового мирного життя, - написала кременчужанка Ірина Опритова.