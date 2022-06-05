Україні на відновлення зруйнованих доріг треба понад два роки та 900 мільярдів

Він повідомив також, що наразі в Україні повністю зруйновано 24 тис. км доріг і 302 штучні споруди - мостів, шляхопроводів, естакад
Станом на сьогодні відновлення зруйнованих під час воєнних дій доріг потребує 900 мільярдів гривень. Про це під час загальнонаціонального марафону повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.
Він повідомив також, що наразі в Україні повністю зруйновано 24 тис. км доріг і 302 штучні споруди - мостів, шляхопроводів, естакад.
Як повідомлялося, 24 лютого президент росії володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Війська рф знищують об'єкти інфраструктури, житлові райони українських міст та сіл із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер