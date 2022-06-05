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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Україні на відновлення зруйнованих доріг треба понад два роки та 900 мільярдів

Вчора, 21:33 Переглядів: 145

 

Він повідомив також, що наразі в Україні повністю зруйновано 24 тис. км доріг і 302 штучні споруди - мостів, шляхопроводів, естакад

Станом на сьогодні відновлення зруйнованих під час воєнних дій доріг потребує 900 мільярдів гривень. Про це під час загальнонаціонального марафону повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

- Наразі для відновлення доріг потрібно 900 мільярдів гривень. Щоб відновити дорожньо-транспортну інфраструктуру, знадобиться 2-4 роки. Ми вважаємо, що було б правильно залучати на це відновлення кошти, заморожені в рф, - зазначив Івко.

Він повідомив також, що наразі в Україні повністю зруйновано 24 тис. км доріг і 302 штучні споруди - мостів, шляхопроводів, естакад.

- Але ми щодня працюємо над відновленням. Вже розчищено 930 км доріг і облаштовано 40 тимчасових споруд та об’їздів, - наголосив Івко.

Як повідомлялося, 24 лютого президент росії володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Війська рф знищують об'єкти інфраструктури, житлові райони українських міст та сіл із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна дорога
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