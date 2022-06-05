Музика війни: українські бійці нищать укріплення й техніку росіян у Сєвєродонецьку

Вчора, 22:07 Переглядів: 250

В результаті точної роботи знищено укріплення, дві БМП-1 та легкові автомобілі противника

Українські захисники продовжують витісняти росіян із Сєвєродонецька, винищуючи їхню техніку. Про це повідомляє Луганська ОВА з посиланням на 57 окрему мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Костя Гордієнка.

- В результаті точної роботи знищено укріплення, дві БМП-1 та легкові автомобілі противника, - повідомили в ОВА, оприлюднивши відео знищення техніки російських військ у східній частині міста.

Як зазначив раніше начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, Сєвєродонецьк умовно поділений навпіл. Росіяни кинули всі сили, аби виконати завдання Дворникова (росгенерала) - до 10 червня взяти обласний центр або захопити "дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут. Він зауважив, що загарбники повірили в свою брехню про взяття Сєвєродонецька і не очікували такого опору. Гайдай запевнив, що оборона міста міцна.