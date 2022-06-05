Горіть в пеклі: Рашисти взамали Oll.tv, щоб не дати українцям вболівати за збірну з футболу

Сьогодні, 20:26 Переглядів: 120

Після першого футбольного тайму між збірною України та Уельса на Oll.tv почали транслювати російські новини та програми. Частина футбольних вболівальників залишилася без можливості підтримати збірну. Інформацію про хакерську атаку на сайт повідомив коментатор матчу.

- Горите в аду, сраные орки! Просто горите в аду, тварюки! Желаю вам остаться без футбола навсегда до конца ваших дней! Выродки, - сказав коментатор матчу Віктор Вацко.

Для тих хто не може дивитися на олл.тв запустили трансляцію на ютубі - футбол.news.

Нагадаємо, сьогодні збірна України бореться за путівку на чемпіонат світу. Саме переможець матчу Уельс – Україна вийде на чемпіонат світу-2022, де зіграє в одній групі з США, Англією та Іраном. Чемпіонат світу з футболу пройде в Катарі з 21 листопада до 18 грудня.