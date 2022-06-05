На Полтавщині родини загиблих захисників отримають по 50 тисяч допомоги

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 47

На Полтавщині сім'ї загиблих Героїв отримають 50 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, підписано відповідне розпорядження. Виплати надійдуть 38 сім'ям. Гроші виділять із обласного бюджету.

Зазначається, що минулого року розмір цієї допомоги становив 25 тис. гривень, із початком повномасштабного російського вторгнення збільшили вдвічі.

Крім того, у травні призначили щомісячну виплату по майже 2,4 тис. грн трьом дітям загиблих захисників та захисниць України, яким встановлено відповідний статус.

Нагадаємо, матеріальну допомогу родинам військовослужбовців мають намір надавати у Полтавській громаді та у Гадячі.







