У Полтаві на річці  потонула 10-річна дитина

У Полтаві, на річці Ворскла, потонула 10-річна дитина. Як повідомила речниця ДСНС Полтавщини області Світлана Рибалко, до надзвичайників звернулися полтавці 4 червня близько 19:30. Вони повідомили, що витягли з річки Ворскла труп 10-річної дитини. Це сталося у Подільському районі обласного центру.
Вона зазначила, що для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
За даними ДСНС, із початку року на Полтавщині потонуло 11 людей, з них троє дітей.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер