У Полтаві на річці потонула 10-річна дитина

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 803

У Полтаві, на річці Ворскла, потонула 10-річна дитина. Як повідомила речниця ДСНС Полтавщини області Світлана Рибалко, до надзвичайників звернулися полтавці 4 червня близько 19:30. Вони повідомили, що витягли з річки Ворскла труп 10-річної дитини. Це сталося у Подільському районі обласного центру.

Вона зазначила, що для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

За даними ДСНС, із початку року на Полтавщині потонуло 11 людей, з них троє дітей.