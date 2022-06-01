У Полтавській громаді сім’ям військових, які перебувають на фронті, надаватимуть матеріальну допомогу

Сьогодні, 10:37 Переглядів: 292

У Полтавській громаді мають намір надавати матеріальну допомогу родинам військовослужбовців, які перебувають на фронті. Про це під ча онлайн-брифінгу 31 травня повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко.

За його словами, відповідний проєкт рішення вже зареєстровано у у міськраді.

Розмір матеріальної допомоги не повідомляють.

Нагадаємо, днями Гадяцька міська рада ухвалила рішення надати разову грошову допомогу 5 тис гривень сім'ям громадян (або самим громадянам), які зареєстровані в Гадяцькій громаді та мобілізовані під час війни до ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та інших військових формувань України.

У Кременчуці поки що подібних проєктів рішень не обговорювали.