У Кременчуці запускають додатковий тролейбус на Потоки (додано розклад)

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У Кременчуці запускають ще один тролейбус на село Потоки, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За словами мера, сьогодні, 1 червня, запрацює ще один графік руху. Це новий тролейбус, який вийде на лінію.

Нагадаємо, перший тролейбус на село Потоки, яке входить до Кременчуцької громади, вирушив у вересні минулого року. Це маршрут № 7 «Річковий вокзал – вулиця Калинова (с. Потоки). Це тролейбус на автономному ходу, який може проїхати близько 20 км без контактної мережі. Наразі розклад другого графіку невідомий.

Раніше повідомлялось, що вартість проїзду в комунальних тролейбусах та автобусах складає 10 гривень.

Додано: Розклад руху тролейбуса № 7