У Кременчуці запускають додатковий тролейбус на Потоки (додано розклад)

У Кременчуці запускають ще один тролейбус на село Потоки, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
За словами мера, сьогодні, 1 червня, запрацює ще один графік руху. Це новий тролейбус, який вийде на лінію.
Нагадаємо, перший тролейбус на село Потоки, яке входить до Кременчуцької громади, вирушив у вересні минулого року. Це маршрут № 7 «Річковий вокзал – вулиця Калинова (с. Потоки). Це тролейбус на автономному ходу, який може проїхати близько 20 км без контактної мережі. Наразі розклад другого графіку невідомий.
Раніше повідомлялось, що вартість проїзду в комунальних тролейбусах та автобусах складає 10 гривень.
Додано: Розклад руху тролейбуса № 7
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер