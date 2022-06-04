Через сирену матч «Кременя» затримали на годину

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Вчора, 3-го червня, футбольний клуб «Кремінь» вирушив до Кропивницького, де зіграв з аматорською «Зіркою». На початку гри війна нагадала про себе - через повітряну тривогу гра розпочалася з 45 хвилинним запізненням.

«Зірка» (Кропивницький) – «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (0:0)

Голи: Лобода Вадим 47, Катеринка Сергій 49, Лобода Вадим 53

«Зірка»: 1-й тайм: Травкін Роман, Бацула Андрій, Ковальов Максим, Фатєєв Дмитро, Полегенько Павло, Сурженко Максим, Лопушенко Ігор, Фальковський Даниїл, Манастирний Олег (к/к), Лобода Вадим, Чичиков Олексій. 2-ий тайм: Беліменко Арсен (Міхно Іван, 75), Сидоренко Данило, Аркуша Данило, Мачелюк Артем, Кваша Іван, Шмагайло Ілля, Ромашев Денис, Катеринка Сергій, Бацула Андрій, Мухаматгалєєв Владислав, Лобода Вадим. Головний тренер: Гасанов Самір

Арбітр: Скрипка Андрій (Кропивницький)

Асистенти арбітра: Олійник Анастасія (Кропивницький), Головченко Дмитро (Кропивницький)

Перший тайм проходив під диктовку футболістів «Зірки». Хоча склад кропивничан і мало нагадував той, який був до війни. Адже Самір Гасанов в першому таймі дав змогу виступити переважно тим «профі», хто зараз перебуває в Кропивницькому вдома зі своїми сім’ями. «Кремінь» під керівництвом добре відомого любителям футболу області Романа Локтіонова виступав теж складом, який навряд чи в даній ситуації можна назвати оптимальним.

Щодо самої гри, то, на щастя, сирени більше не завадили проводити матч. «Зірка» володіла чималою перевагою, хоча відверто стовідсоткових моментів у господарів поля не було. Хоча наші земляки і старалися, а особливо варто відмітити Данила Фальковського та Олега Манастирного, які аж ніяк не випадали з колективу гравців, які мають досвід виступів у Прем’єр-лізі. Гості грамотно оборонялися, і іноді господарям просто важко було пройти щільний захист футболістів з Кременчука. А розіграти до вірного або вивести партнера на ударну позицію ніяк не виходило. Штрафні та кутові удари зиску для господарів теж не принесли. «Кремінь», в свою чергу, теж не відсиджувався в захисті, але роботи у Романа Травкіна багато не було. Так що перший тайм закінчився без забитих голів.

У другому таймі наставники змінили майже повністю свої склади. У господарів у грі залишилися тільки Бацула та Лобода, а склад вже був подібний до того, з яким «Зірка» завершувала свої змагання в чемпіонаті України серед аматорів минулого року. І вже до 53 хвилини перевага господарів виглядала вкрай комфортно: Лобода, Катеринка і знову Лобода довели рахунок до 3:0.

Після цього гра проходила більше на зустрічних курсах, і змогу відзначитися мали що футболісти «Зірки», що футболісти «Кременя». У гостей наприкінці матчу було щонайменше 3 чудових нагоди для того, щоб скоротити рахунок, але м’яч у підопічних Романа Локтіонова вперто не бажав залітати у ворота, які наприкінці матчу захищав зовсім юний вихованець Академії ФК «Зірка» Іван Міхно.