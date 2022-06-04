У Горішніх Плавнях батько загубив у парку 4-річного сина на самокаті

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До відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції 3-го червня близько 20.00 звернувся за допомогою 31-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що під час прогулянки в парку зник його 4-річний син, який катався на самокаті. Поліція одразу розпочала пошуки дитини.

Отримавши інформацію про зникнення хлопчика, на його пошуки задіяли максимальну кількість працівників місцевого підрозділу поліції. Через пів години правоохоронці знайшли дитину у дворі багатоповерхівок, неподалік парку відпочинку.

Із хлопчиком все добре. Його передали батькові.