Кременчужанам розкажуть як діяти, якщо рашисти застосували фосфорні боєприпаси

У неділю, 5 червня, відбудеться тренінг із домедичної допомоги. Про це повідомляє кременчуцький волонтер, інструктор 44 Навчального Центру Роман Бутрімов.
Тема: Дії під час артобстрілів. Перша допомога, якщо ворог застосував фосфорні боєприпаси або вчинив хімічну атаку.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
На тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.
Зверніть увагу, що кількість місць обмежена, тому необхідно записатися завчасно за номером 097-716-47-85.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер