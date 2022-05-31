Кременчужанам розкажуть як діяти, якщо рашисти застосували фосфорні боєприпаси

Сьогодні, 17:56 Переглядів: 256

У неділю, 5 червня, відбудеться тренінг із домедичної допомоги. Про це повідомляє кременчуцький волонтер, інструктор 44 Навчального Центру Роман Бутрімов.

Тема: Дії під час артобстрілів. Перша допомога, якщо ворог застосував фосфорні боєприпаси або вчинив хімічну атаку.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На тренінгу розглянуть алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

- Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в Центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам, - розповів Роман.

Зверніть увагу, що кількість місць обмежена, тому необхідно записатися завчасно за номером 097-716-47-85.