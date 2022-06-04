У Полтаві судитимуть високопосадовицю Сумської ОВА за шахрайство з гумдопомогою

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У Полтаві судитимуть колишню високопосадовицю Сумської обласної військової адміністрації за шахрайство з гуманітарною допомогою. Про це сповістила прокуратура Полтавщини.

Полтавська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишньої високопосадовиці Сумської обласної військової адміністрацій за шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у березні цього року, одразу після звільнення з посади, не маючи повноважень на вчинення дій від імені державного органу, жінка привласнила гуманітарну допомогу на понад 185 тис. грн, що надійшла на адресу Сумської обласної військової адміністрації для жителів Сумщини.

Під час досудового розслідування гуманітарну допомогу вилучили зі складського приміщення, розташованого у Полтаві, та передали на Сумщину.

Протиправні дії жінки викрили за зверненням керівництва Сумської обласної військової адміністрації.