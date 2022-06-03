Від німецьких дітей: кременчуцьку малечу запрошують на дитяче свято

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 181

У програмі - розваги, солодощі та майстер-класи

4 червня 2022 року на площі Незалежності, з 12:00-17:00 відбудеться свято для дітей, яке організовує Кременчуцький обласний клінічний шпиталь АТО разом із німецькими партнерами. Запрошують кременчужан, гостей нашого міста разом із родинами, аби побути всім разом, набратися сил та подарувати своїй малечі свято!

У програмі:

розважальна дитяча програма

атракціони

чудові майстер-класи

аквагрим

солодощі і морозиво

тренінг з домедичної допомоги для дітей.

благодійний аукціон та багато іншого

Захід відбудеться за допомоги школярів із початкової школи Iserbarg міста Гамбург, Sint-Franciscus school, Waasmunster, België та ASB-Flottbek Hamburg - на підтримку українських дітей.



