23055 переселенців зареєстровано у Кременчуці за 100 днів повномасштабної війни

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У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на ранок 3 червня зареєстровано 23055 осіб. Про це у щоденному звіті повідомив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький.

Від початку повномасштабної війни кременчужани надало 1130 приватних жител для безоплатного розміщення 3535 внутрішньо переміщених осіб.

За попередню добу видано 387 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам. Всього видано 20556 продуктових наборів.

Для отримання допомоги звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21). За весь час на гарячу лінію звернулося 23807 особи, за попередню добу - 325 осіб.

Для потреб внутрішньо переміщених осіб Центру тимчасового розміщення «Кременчук» (вул. Єднання України, 7) наразі необхідні:

- матраси, ковдри, подушки, постільна білизна;

- продукти харчування;

- підгузки дитячі;

- засоби гігієни та мийні засоби;

- посуд (сковорідки, каструлі, чайники, інше);

- літній одяг та взуття.

А також завжди потрібна допомога сильних чоловіків та жінок з добрим та чуйним серцем. У великій війні немає малої допомоги!

За минулу добу в Кременчуці народилося семеро немовлят, у тому числі двоє – у родинах переселенців.

35 постраждалих від війни цивільних осіб прибули на лікування в міські заклади охорони здоров'я. Загалом у медичних закладах Кременчука перебуває на лікуванні 45 таких осіб (троє на лікуванні в денному стаціонарі та 42 - на стаціонарному).

Минула доба була без повітряних тривог у Кременчуці, однак це не привід розслаблятися: ворог продовжує удари по інфраструктурі України. Тому не ігноруйте сигналів тривоги - почувши їх, відразу йдіть в укриття!

Правоохоронці продовжували посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про тяжкі злочини не надходило.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 44 тролейбуси, 8 комунальних автобусів та 116 автобусів приватних перевізників.

Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі.