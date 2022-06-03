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«Допоможіть батькові врятувати ноги»: Кременчужанин Віталій Якубенко терміново потребує операції із заміни суглобів

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 388

 

Необхідно замінити два суглоби 

У родині кременчужанки Наталії Якубенко сталася ситуація, коли єдиний годувальник - батько захворів та потребує термінової операції. Сума для заміни одного суглоба 90 000 грн, а за замінити потрібно два суглоби! Кошти не реально зібрати самим, тому звертаються до усіх небайдужих за допомогою. 

- Батько, який був головним годувальником у сім‘ї втратив можливість повноцінно ходити і працювати. 8 місяців лікування не дало результатів, погіршився стан, знеболювальні ліки вже не допомагають, пересуватися з кожним днем стає все важче. Час плине не нашу користь. На сьогодні встановлений діагноз: Загальна атропатія кульшових суглобів. Двобічний коксартроз 3-4 ступеня. Потребує якнайшвидше ендопротезування (заміни) кульшових суглобів. Зараз потрібно замінити хоча б один суглоб, щоб покращити стан, який коштує 90.000 гривень. Зібрати самойстійно ці кошти для нашої родини є вкрай важко, бо на утримані батька дитина з інвалідністю, яка потребує весь час піклування і контролю з боку дорослого та реабілітації, через що мама немає можливості працювати. Просимо всіх небайдужих людей допомогти у нашому скрутному становищі. Для нас це вкрай важливо, дати нашому батькові та чоловіку можливість стати на ноги і тим самим допомогти нашій дитині продовжувати лікування та реабілітацією, - розповіла Наталія. 

Карта для допомоги:
Приватбанк: 5168745115494608
Картка дружини: Якубенко Наталія Олександрівна
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
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