Рятувальники у Кременчуці загасили пожежу на даху будинку

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2 червня у Кременчуці на вул. Автозаводській сталася пожежа у житловому будинку. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління держслужби надзвичайних ситуацій, виклик про пожежу надійшов о 16.38, рятувальники прибули на об'єкт близько 16.40 та виявили пожежу на площі 5 кв м. Ліквідували загорання о 17.06.

Пожежа знищила матеріальні цінності: шиферну покрівлю на площі 5 кв м, речі бувші у вжитку. Також пошкоджено дерев’яне перекриття будинку.

Причина та збитки встановлюються.

Рятувальники продовжують закликати громадян дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті: