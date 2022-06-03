23 населених пунки Полтавщини знеструмлено через негоду

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Через негоду, яка вирувала 2 червня, на території Полтавщини без світла залишилися жителі 23 населених пунктів. Затоплено приватні подвір’я, а на дорогах були повалені дерева, які перекрили рух. У трьох районах області знеструмлено 23 населені пункти. Зокрема, у Полтавському – 19, Лубенському – 3 та Миргородському – 1.

- Внаслідок негоди увечері 2 червня та впродовж ночі 3 червня впали дерева та гілки, які перегородили рух транспорту. До роботи залучали рятувальників, які розпиляли та прибрали дерева. Також надзвичайники відкачували воду з приватних дворів, – розповіла Світлана Рибалко, речниця Головного управління ДСНС у Полтавській області.