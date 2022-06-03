Польову форму моряка з Кременчука Богдана Головаша передали до військового музею

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 177

Музей військової історії Кременчука поповнився новим експонатом - польова форма військового Богдана Головаша. Ще одну курсанта Академії ВМС ім. Нахімова родина Головашів надала до музею на деякий час. Тому якщо у вас є бажання ознайомитися з формою Богдана Головаша, фотовиставкою «Азовсталь.Нескорені» та рекламними білбордами - запишіться на екскурсію до Володимира Полякова 067-763-83-02.

Олег і Ярослава – батьки Богдана Головаша, одного з 24 моряків, які були незаконно захоплені в 2018 році в Керченській протоці. І який, будучи лише курсантом Одеської морської академії, старшим матросом, з непохитною гідністю пройшов 9 місяців російського полону. А сьогодні він вже капітан-лейтенант, дивізіонний штурман 1-шого дивізіону кораблів охорони рейду.

Богдан – випускник Кременчуцького військового ліцею. У військово-історичному музеї ВПУ-7 вже представлена його курсантська форма. А відтепер музей може похвалитися й новим подарунком – польовою формою військового ліцеїста та формою курсанта Академії ВМС ім. Нахімова (4 курс), яку батьки надали для експонування.

Як раніше писав ТЪ, Богдан Головаш записав відеозвернення до Сергія Волинського, який знаходиться у полоні, зі словами підтримки випускника Кременчуцького військового ліцею та інших оборонців Азовсталі.