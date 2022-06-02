Генштаб ЗСУ: за тиждень ворог завдав по території України 59 ракетних та 36 авіаційних ударів

З 26 травня, станом на сьогоднішній ранок, ворог завдав по території України 59 ракетних ударів та 36 авіаційних ударів. Основними об’єктами і цілями противника були об’єкти транспортної залізничної інфраструктури.
Про це на спеціальному брифінгу представників Сил оборони України заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
Нагадаємо, за 95 днів війни ворог випустив по Полтавській області 44 ракети. Під ракетний удар потрапили Кременчук, Миргород, Полтава, Карлівка, Терешкі і Лубенська громада. Про це у своєму Телеграм-каналі написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер