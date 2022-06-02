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Генштаб ЗСУ: за тиждень ворог завдав по території України 59 ракетних та 36 авіаційних ударів

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 144

 

Основними цілями російських окупантів були об’єкти залізничної інфраструктури

З 26 травня, станом на сьогоднішній ранок, ворог завдав по території України 59 ракетних ударів та 36 авіаційних ударів. Основними об’єктами і цілями противника були об’єкти транспортної залізничної інфраструктури. 

Про це на спеціальному брифінгу представників Сил оборони України заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов. 

- Взагалі, з початку бойових дій, противник  здійснив 5722 літако-вильоти оперативно-тактичної авіації та 551 пуск крилатих ракет типу «Іскандер» і «Калібр». З цієї кількості лише з республіки білорусь було здійснено 1211 літако-вильотів та 61 пуск крилатих ракет типу «Іскандер» з метою ураження об’єктів критичної інфраструктури України, – підкреслив бригадний генерал Олексій Громов. 

Нагадаємо, за 95 днів війни ворог випустив по Полтавській області 44 ракети. Під ракетний удар потрапили Кременчук, Миргород, Полтава, Карлівка, Терешкі і Лубенська громада. Про це у своєму Телеграм-каналі написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform
Теги: російські окупанти ракетний удар Генштаб ЗСУ Полтавська ОВА Кременчук
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