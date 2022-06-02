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Кременчук, Надзвичайні новини

За незаконний вилов риби поліція повідомила про підозри 43 особам та вилучила 38 км сіток

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 119

 

Загальна сума завданої браконьєрами шкоди – понад 18,5 млн грн

З початку року за фактами незаконного рибного добувного промислу підрозділами дізнання поліції Полтавщини, у співпраці з водною поліцією, розпочато 109 кримінальних проваджень. Наразі 43 особам вже повідомлено про підозри та скеровано до суду 37 обвинувальних актів на браконьєрів. За попередніми підрахунками, правопорушники завдали шкоди природі та державі на суму понад 18,5 млн грн.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

- З початку року, під час проведення комплексу заходів із протидії браконьєрству на воді, поліцейські Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, вилучили у правопорушників 107 тон незаконно добутої риби та понад 38 кілометрів риболовецьких сіток. Також у зловмисників вилучені 15 транспортних засобів (10 автомобілів, 3 мотоцикли та 2 причепи), що використовувалися в злочинній діяльності, та близько 45 різних плавзасобів. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії. За зібраними матеріалами призначені судові інженерно-екологічні експертизи, за висновками яких, при встановленні істотної шкоди, винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - наголосив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Поліція нагадує, що на Полтавщині триває нерестова заборона. У цей період забороняється використання плавзасобів (човнів) у визначених місцях нересту, промислове рибальство, здійснення підводного полювання, проведення змагань зі спортивного рибальства, а також днопоглиблювальних, вибухових та інших робіт, добування будівельних матеріалів у місцях масового нересту водних біоресурсів.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ любительське рибальство до 3 кг риби на одну особу однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях.

- Шановні громадяни! Якщо ви стали очевидцями порушення правил рибальства та незаконної реалізації риби –  повідомляйте цю інформацію за номером 102, - закликають поліцейські.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини браконьєри риба кримінальна справа
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