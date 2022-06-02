За незаконний вилов риби поліція повідомила про підозри 43 особам та вилучила 38 км сіток

З початку року за фактами незаконного рибного добувного промислу підрозділами дізнання поліції Полтавщини, у співпраці з водною поліцією, розпочато 109 кримінальних проваджень. Наразі 43 особам вже повідомлено про підозри та скеровано до суду 37 обвинувальних актів на браконьєрів. За попередніми підрахунками, правопорушники завдали шкоди природі та державі на суму понад 18,5 млн грн.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.
Поліція нагадує, що на Полтавщині триває нерестова заборона. У цей період забороняється використання плавзасобів (човнів) у визначених місцях нересту, промислове рибальство, здійснення підводного полювання, проведення змагань зі спортивного рибальства, а також днопоглиблювальних, вибухових та інших робіт, добування будівельних матеріалів у місцях масового нересту водних біоресурсів.
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ любительське рибальство до 3 кг риби на одну особу однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер