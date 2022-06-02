Усі сервісні центри МВС на Полтавщині працюють у звичайному режимі

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 82

В них можна зареєструвати транспортний засіб та отримати посвідчення водія

8 сервісних центрів МВС у Полтавській області працюють у звичайному режимі. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації у своєму Телеграм-каналі.

- Попри війну сервісні центри МВС працюють у звичному режимі. Як і раніше, там можна зареєструвати транспортний засіб, скласти іспит для отримання посвідчення водія. Із нововведень: відтепер практичний іспит на автомобілі здають за погодженими з ОВА маршрутами, - йдеться у повідомленні.За інформацією очільника області, сервісні центри МВС відкриті у Полтаві (с. Розсошенці), Кременчуці, Горішніх Плавнях, Лубнах, Миргороді, Семенівці, Бутенках, Гадячі.

Час їх роботи: з понеділка по суботу, з 9.00 до 17.00 (у суботу – до 16.45).