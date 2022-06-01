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Кременчук, Культура, Топ-новость

У Кременчуці з'являться білборди на підтримку Сергія Волини та оборонців «Азовсталі»

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 218

 

Дочекалися Богдана Головаша, дочекаємося й Сергія Волинського

Моральний дух як військових, так і цивільного населення підтримує Асоціація зовнішньої реклами Кременчука. Вони з перших днів повномасштабного вторгнення розміщували патріотичні білборди та допомогли з організацією фотовиставки світлин з Азовсталі.

«Місце моєї смерті і мого життя»: у Кременчуці презентували виставку фото з Азовсталі
- Ми бачимо в яких умовах знаходилися - вони стальні. Азовсталь й хлопці також зі сталі, сильні й нескорені. Й зараз знаходячись у полоні важливо, щоб про них пам'ятали. Щоб держава добивалася визволення їх з полону. А щоб держава це робила, треба, щоб це вимагало наше суспільство, - сказав представник Асоціації зовнішньої реклами Кременчука Сергій Каптан.
Сергій Каптан
Сергій Каптан

За його словами, вони допомогли організувати виставку присвячену захисникам Маріуполя, а найближчим часом на вулицях Кременчука та України з'являться білборди на підтримку Сергія Волинського та оборонців Азовсталі. У розробці макетів білбордів за основу використають світлини Дмитра «Ореста» Козацького.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Азовсталь білборд Сергій Волина
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