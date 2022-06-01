У Кременчуці з'являться білборди на підтримку Сергія Волини та оборонців «Азовсталі»

Моральний дух як військових, так і цивільного населення підтримує Асоціація зовнішньої реклами Кременчука. Вони з перших днів повномасштабного вторгнення розміщували патріотичні білборди та допомогли з організацією фотовиставки світлин з Азовсталі.
За його словами, вони допомогли організувати виставку присвячену захисникам Маріуполя, а найближчим часом на вулицях Кременчука та України з'являться білборди на підтримку Сергія Волинського та оборонців Азовсталі. У розробці макетів білбордів за основу використають світлини Дмитра «Ореста» Козацького.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер