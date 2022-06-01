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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Сегодня йорка ели: російські окупанти знову почали їсти собак

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 174

У рашистів проблеми із забезпеченням

Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак. Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ.

- Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера, – пише своєму знайомому рашист, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини.

За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти «просто не могут доставить».

Це різко контрастує з «переможною» картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ «рисуют только победы», відповідає просто: «Пусть сюда идут и рисуют».

І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей… Проте їх не так легко намалювати, як перемоги в телевізорі.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна рашисти
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