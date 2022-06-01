Сегодня йорка ели: російські окупанти знову почали їсти собак

У рашистів проблеми із забезпеченням
Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак. Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ.
За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти «просто не могут доставить».
Це різко контрастує з «переможною» картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ «рисуют только победы», відповідає просто: «Пусть сюда идут и рисуют».
І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей… Проте їх не так легко намалювати, як перемоги в телевізорі.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер