Три випадки захворювання на COVID-19 зафіксовано у Кременчуці - серед них дитина

Сьогодні, 1 червня, у Кременчуці зареєстровано три нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
Захворіли одна жінка віком 57 років, один чоловік віком 66 років та одна дитина 6 років.
Із вперше виявлених випадків захворювання один пацієнт перебуває на лікуванні під наглядом сімейного лікаря, двоє лікуються в інфекційних шпиталях.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 8 пацієнтів.
Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстровано.
Всього зареєстровано 24 104. Одужало 23 360. Померло 721
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер