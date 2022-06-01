Три випадки захворювання на COVID-19 зафіксовано у Кременчуці - серед них дитина

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Сьогодні, 1 червня, у Кременчуці зареєстровано три нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли одна жінка віком 57 років, один чоловік віком 66 років та одна дитина 6 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання один пацієнт перебуває на лікуванні під наглядом сімейного лікаря, двоє лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 8 пацієнтів.

Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 104. Одужало 23 360. Померло 721