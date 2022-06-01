Як виглядають проїзні квитки у Кременчуці після подорожчання проїзду

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 290

Від сьогодні, 1 червня, у Кременчуці подорожчав проїзд у комунальному транспорті. Ціна квитка зросла з 8 до 10 гривень у тролейбусах, та з 8 до 12 грн у комунальних автобусах.

Кременчуцький ТелеграфЪ вирішив перевірити як працює транспорт, чи є квитки нового зразка та чи можливо розрахуватися безготівково за проїзд.

Транспорт працює без перебійно за графіком. Зранку на маршрути Кременчука виїхали 44 тролейбуси та 8 комунальних автобусів.

Дизайн квитків майже не змінився, лише зазнав деяких невеликих нюансів. У квитках ще є можливість перевірити чи справжні квитки - потерши монетою.

В комунальних автобусах не працювала можливість розрахуватися за проїзд безготівково. QR-коди були зранку заклеяні папірцями.

А ось у тролейбусах є можливість заплатити карткою. Розрахуватися через додаток «Приват24» можна без проблем, навіть якщо у вас на телефоні немає інтернету. У комунальному транспорті є безкоштовний Wi-Fi.

Як раніше виглядали квитки у комунальному транспорті, дивісться у наших матеріалах за посиланням.