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Як виглядають проїзні квитки у Кременчуці після подорожчання проїзду

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 290

 

Тролейбуси по 10 грн, а комунальні автобуси - по 12 гривень

Від сьогодні, 1 червня, у Кременчуці подорожчав проїзд у комунальному транспорті. Ціна квитка зросла з 8 до 10 гривень у тролейбусах, та з 8 до 12 грн у комунальних автобусах. 

Нові тарифи: у Кременчуці здорожчає проїзд у громадському транспорті

Кременчуцький ТелеграфЪ вирішив перевірити як працює транспорт, чи є квитки нового зразка та чи можливо розрахуватися безготівково за проїзд. 

Транспорт працює без перебійно за графіком. Зранку на маршрути Кременчука виїхали 44 тролейбуси та 8 комунальних автобусів. 

Дизайн квитків майже не змінився, лише зазнав деяких невеликих нюансів. У квитках ще є можливість перевірити чи справжні квитки - потерши монетою. 

 

В комунальних автобусах не працювала можливість розрахуватися за проїзд безготівково. QR-коди були зранку заклеяні папірцями. 

 

А ось у тролейбусах є можливість заплатити карткою. Розрахуватися через додаток «Приват24» можна без проблем, навіть якщо у вас на телефоні немає інтернету. У комунальному транспорті є безкоштовний Wi-Fi. 

Як раніше виглядали квитки у комунальному транспорті, дивісться у наших матеріалах за посиланням

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: тролейбус проїзд автобус квитки
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