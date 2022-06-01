Україна проходить через критичну стадію війни, - Резніков

Попереду на нашу країну чекає деокупація всіх своїх земель відповідно до міжнародно визнаних кордонів
Україна зараз проходить через критичну фазу війни, і ЗСУ не вистачає важкого озброєння, щоб відкинути російських окупантів. Про це написав міністр оборони Олексій Резніков.
Міністр оборони наголосив, що битва за Донбас та інші території триває, і попереду на Україну чекає деокупація всіх своїх земель відповідно до міжнародно визнаних кордонів. Також попереду – важкі етапи визволення українських полонених та повернення примусово вивезених до росії українців.
За даними міністра, Україна найближчим часом отримає нову порцію хороших новин «завдяки видатному лідерству Сполучених Штатів у підтримці української боротьби з російською навалою».
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер