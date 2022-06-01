Україна проходить через критичну стадію війни, - Резніков

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Попереду на нашу країну чекає деокупація всіх своїх земель відповідно до міжнародно визнаних кордонів

Україна зараз проходить через критичну фазу війни, і ЗСУ не вистачає важкого озброєння, щоб відкинути російських окупантів. Про це написав міністр оборони Олексій Резніков.

- Зараз Україна проходить через критичну фазу війни. На сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам не вистачає важкої зброї, щоб відкинути ворога. Тому ми не зупиняємось ні на хвилину. Втім, кожен день опору зміцнює впевненість, що Україна вистоїть і обов'язково переможе, – повідомив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що битва за Донбас та інші території триває, і попереду на Україну чекає деокупація всіх своїх земель відповідно до міжнародно визнаних кордонів. Також попереду – важкі етапи визволення українських полонених та повернення примусово вивезених до росії українців.

За даними міністра, Україна найближчим часом отримає нову порцію хороших новин «завдяки видатному лідерству Сполучених Штатів у підтримці української боротьби з російською навалою».