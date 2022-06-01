На Полтавщині поліція всю ніч шукала неповнолітню

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 358

У Нових Санжарах на Полтавщині поліція усю ніч шукала неповнолітню. Як повідомляє поліція Полтавщини, напередодні о 21.30 до правоохоронців звернувся батько 17-річної дівчини з проханням допомогти її знайти. Донька пішла з дому та не повернулась.

До пошуків залучили максимальну кількість особового складу відділення поліції. Близько 6-ї ранку дівчину знайшли за місцем проживання її подруги у одному із сіл Полтавського району.

Дитину повернули батькові. Причини такої поведінки з'ясовують.