На Кременчуччині ситуація спокійна, по стрибку з Крюківського мосту проводиться перевірка

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Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою, резонансних злочинів за минулий день не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора патрульна поліція 10 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно 4 осіб, які керували автотранспортом у нетверезому стані, поліцейські склали адмінпротоколи за ст.130 КУАП. Їхні автівки поставили на штрафмайданчик, а самі порушники окрім великих штрафів можуть залишитись без автотранспорту. В умовах військовогос тану його можуть вилучити на потреби ЗСУ.

Також було затримано двох осіб за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.

А біля села Святилівка Градизької громади водна поліція затримала браконьєра. Незаконно виловлена риба вилучена, наразі по даному випадку проводяться слідчі дії.

На автодорозі М-22 сталося ДТП – автомобіль злетів у кювет, є постраждалі, серед яких одна дитина.

За словами очільника РВА у районі поступово покращується ситуація з пальним на АЗС, яке періодично з’являється у вільному продажу.

- Комунальні служби, поліцію, медицину ми заправляли по талонах і перебоїв з пальним у них не було. Поступово ринок наповнюється пальним і воно з’являється на АЗС у вільному продажу, - пояснив Олег Лєднік.

На питання журналістів щодо того, як на Крюківський міст міг потрапити хлопець, який стрибнув з мосту, зважаючи що міст закритий для проходу пішоходів, начальник РВА відповів, що по цьому питанню наразі проводиться перевірка.

- Вчора трапився прикрий випадок – з мосту стрибнув 23-річний юнак. Як він потрапив на міст наразі розбирається поліція. Проводиться перевірка. Головне – що життю і здоровю хлопця нічого не загрожує, - наголосив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що вчора увечері з Крюківського мосту стрибнув 23-річний хлопець. Патрульні поліцейські довго вмовляли хлопця не стрибати, проте він таки це зробив. Рятувальники витягли його із води та передали медикам. Наразі він знаходиться у лікарні – його життю та здоров’ю нічого не загрожує.