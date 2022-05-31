На Полтавщині автівка злетіла у кювет: постраждала пасажирка

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29-річний водій не впорався з керуванням

На Козельщині 30 травня близько 13.00 на автодорозі Суми-Полтава-Олександрія 29-річний водій авто Skoda Octavia не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Про аварію сповістив відділ комунікації поліції Полтавщини.

30-річна пасажирка отримала травми, карета швидкої допомоги доставила її до місцевої районної лікарні.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.