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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

російське командування тримає в заручниках сім’ї рашистів, які воюють в Україні

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 221

 

У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу рф

російське командування тримає в заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У західному військовому окрузі росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу рф.

Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром «Пушкін», м. Санкт-Петербург) та нагадує, що всіх воєнних злочинців викриють та за злочини проти мирного населення України притягнуть до відповідальності.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна Росія російські загарбники родина заручники
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