Чи можна вступити до лав територіальної оборони Полтавщини

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 945

Полтавський обласний центр комплектування та соціальної підтримки відповів на питання «Чи можна зараз вступити до територіальної оборони?»

- Комплектування підрозділів територіальної оборони Полтавщини вже завершено. Проте в Україні триває загальна мобілізація і можна призватися до лав підрозділів (бригад) ЗСУ. Для цього не обов'язково чекати на повістку з територіального центру комплектування - можна самостійно звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання, - йдеться у повідомленні.