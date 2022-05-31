Чи можна вступити до лав територіальної оборони Полтавщини
Сьогодні, 09:30
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У центрі комплектування відповіли на питання мешканців області
Полтавський обласний центр комплектування та соціальної підтримки відповів на питання «Чи можна зараз вступити до територіальної оборони?»
- Комплектування підрозділів територіальної оборони Полтавщини вже завершено. Проте в Україні триває загальна мобілізація і можна призватися до лав підрозділів (бригад) ЗСУ. Для цього не обов'язково чекати на повістку з територіального центру комплектування - можна самостійно звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання, - йдеться у повідомленні.
Автор: Альона Душенко
Фото: Дмитро Бабець
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