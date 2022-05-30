8 випадків коронавірусу зафіксували сьогодні у Кременчуці

Сьогодні, 19:59 Переглядів: 55

Одужало двоє. Смертей від цієї хвороби не зафіксовано

Сьогодні, 30 травня, у Кременчуці зареєстровано 8 випадків коронавірусної хвороби. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради, захворіли п'ять жінок віком від 43 до 68 років та три чоловіка віком від 47 до 75 років.

П'ять пацієнтів перебуває на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, трьох - ушпиталили.

Станом на сьогодні у лікарнях перебуває вісім пацієнтів із коронавірусом.

Зазначається, що одужало два пацієнти. Випадків смерті, на шастя, не зареєстровано.