Острів Фантазія частково пішов під воду: розпочали планові скидування води по всьому Дніпру

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 296

Розповіли чи є загроза підтоплення Кременчука

Рівень води у річці Дніпро піднявся на стільки, що острів Фантазія у Кременчуці на вихідних пішов під воду - кременчужани могли спостерігати одні дерева, які з маленьких острівців зелені виглядали з води.

Сьогодні рівень води трохи опустився тому на острові поступово видніється більше суші.

Проте рівень води у річні достатньо високий, тому лави та кабіни для перевдягання залишаються у воді.

- Цього тиня очікували максимальну кількість води, яка може бути. Цей рік унікальний по кількості води, яка прийшла, - розповів керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Наразі розпочали планові скидування води по всьому каскаду Дніпра. Загрози підтоплення для Кременчука та району немає.