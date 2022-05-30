Острів Фантазія частково пішов під воду: розпочали планові скидування води по всьому Дніпру

Рівень води у річці Дніпро піднявся на стільки, що острів Фантазія у Кременчуці на вихідних пішов під воду - кременчужани могли спостерігати одні дерева, які з маленьких острівців зелені виглядали з води.
Сьогодні рівень води трохи опустився тому на острові поступово видніється більше суші.
Проте рівень води у річні достатньо високий, тому лави та кабіни для перевдягання залишаються у воді.
Наразі розпочали планові скидування води по всьому каскаду Дніпра. Загрози підтоплення для Кременчука та району немає.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер