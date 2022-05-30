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Острів Фантазія частково пішов під воду: розпочали планові скидування води по всьому Дніпру

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 296

 

Розповіли чи є загроза підтоплення Кременчука

Рівень води у річці Дніпро піднявся на стільки, що острів Фантазія у Кременчуці на вихідних пішов під воду - кременчужани могли спостерігати одні дерева, які з маленьких острівців зелені виглядали з води.

 

Сьогодні рівень води трохи опустився тому на острові поступово видніється більше суші. 

 

Проте рівень води у річні достатньо високий, тому лави та кабіни для перевдягання залишаються у воді. 

 

- Цього тиня очікували максимальну кількість води, яка може бути. Цей рік унікальний по кількості води, яка прийшла, - розповів керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. 

Наразі розпочали планові скидування води по всьому каскаду Дніпра. Загрози підтоплення для Кременчука та району немає. 

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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко, Юлія Лавренко
Теги: Дніпро острів
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