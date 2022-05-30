За поточний ремонт гуртожитка для переселенців на Раківці заплатять 262,6 тис. гривень

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26 травня 2022 року Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» уклало договір з ТОВ «Керуюча компанія «Будсервіс» на виконання поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб, розташований по вул. Східній, 22 (Раківка). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з оголошення електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Вартість угоди склала 262,66 тис. гривень.

Текст договору та технічне завдання в системі Prozorro не опублікований, відтак невідомо, які саме роботи повинні виконати у гуртожитку, які матеріали та меблі планують закупити.

Відомо, що роботи мають бути виконані до 23 серпня 2022 року.

Зазначимо, ТОВ «Керуюча компанія «Будсервіс» входить в групу компаній «Місто для людей». Вона обслуговує житловий фонд Кременчука на правобережжі.

Нагадаємо,на початку квітня в мерії повідомляли, що розпочали ремонт гуртожитку для переселенців по проспекту Лесі Українки, також планували ремонт у гуртожитку по вул. Льва Толстого для переселенців.

Станом на 30 травня 2022 року в місті зареєстровано 22 тис. 848 осіб.