Кременчуччина попрощалася ще з одним воїном Володимиром Гармашем

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Сьогодні, 30 травня, у Полтаві прощалися з трьома військовими, які загинули на російсько-українській війні. Панахида пройшла біля Свято-Успенського собору куди прийшли рідні, колеги та друзі загиблих. Двоє військових Полтави, ще один із Горішніх Плавнів.

Наймолодшому солдату Євгену Перепелиці з Полтави було 24 роки. Він загинув 17 травня під час ракетного обстрілу у селищі Десна Чернігівської області.

50-річний полтавець Юрій Бехтір мав звання старший сержант. 25 травня загинув біля міста Барвінкове Харківської області.

На цій же території загинув і 48-річний гранатометник Володимир Гармаш з Горішніх Плавнів. Боєць загинув 23 травня.

Після прощання у Полтаві поховали Володимира Гармаша у Горішніх Плавнях на Алеї Героїв міського кладовища.