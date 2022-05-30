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Кременчуччина попрощалася ще з одним воїном Володимиром Гармашем

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 584

 

Вічна пам'ять Герою

Сьогодні, 30 травня, у Полтаві прощалися з трьома військовими, які загинули на російсько-українській війні. Панахида пройшла біля Свято-Успенського собору куди прийшли рідні, колеги та друзі загиблих. Двоє військових Полтави, ще один із Горішніх Плавнів.

Загинув військовий з Горішніх Плавнів Володимир Гармаш

Наймолодшому солдату Євгену Перепелиці з Полтави було 24 роки. Він загинув 17 травня під час ракетного обстрілу у селищі Десна Чернігівської області.

50-річний полтавець Юрій Бехтір мав звання старший сержант. 25 травня загинув біля міста Барвінкове Харківської області.
На цій же території загинув і 48-річний гранатометник Володимир Гармаш з Горішніх Плавнів. Боєць загинув 23 травня.

Після прощання у Полтаві поховали Володимира Гармаша у Горішніх Плавнях на Алеї Героїв міського кладовища.

Володимир Гармаш
Володимир Гармаш
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Полтавський обласний ТЦК та СП
Теги: війна воины света воїни світла
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