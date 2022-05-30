Санлікарі не радять купатися у Дніпрі та Сухому Кагамлику

Показники мікробіологічної забрудненості річкової води у межах Кременчука не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради з посиланням на Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Так, перевищення фахівці зафіксували у Сухому Кагамлику (на пляжі в районі парку «Кагамлицький») - 6,2 тис одиниць; у Дніпрі на центральному пляжі - від 6,2 тис до 10 тис замість допустимих 5 тисяч.
«Такі показники свідчать про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Лактозо-позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей», - йдеться в повідомленні.
Також лікарі закликають закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку для купання.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер