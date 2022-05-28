«Капелі бандуристів», щоб знищувати рашистів, необхідний автомобіль

Терміново для військових збирають гроші на автомобіль. Волонтерка з Кременчука Лідія Подлєгаєва написала, що збирають кошти для підрозділу, нашій «Капелі бандуристів», які можуть тихо прийти і тихо піти. Автомобіль знайшли за кордоном.

- Автомобіль Hyundai Tucson, 2007 р., повнопривідний, дизель. Ціна питання 3500 $.

Звертаємося до всіх небайдужих громадян, до наших друзів та побратимів з Мадриду, з Польщі, Швейцарії, до всіх хто нас підтримує з перших днів, до тих хто нам вірить і допомагає. Благаємо вашої допомоги та підтримки для нашого підрозділу, від якого багато що залежить, - написала Лідія.