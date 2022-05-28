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«Капелі бандуристів», щоб знищувати рашистів, необхідний автомобіль

Сьогодні, 18:21 Переглядів: 270

 

Автомобіль ридбають із-за кордону - на придбання необхідні гроші

Терміново для військових збирають гроші на автомобіль. Волонтерка з Кременчука Лідія Подлєгаєва написала, що збирають кошти для підрозділу, нашій «Капелі бандуристів», які можуть тихо прийти і тихо піти. Автомобіль знайшли за кордоном.

- Автомобіль Hyundai Tucson, 2007 р., повнопривідний, дизель. Ціна питання 3500 $.

Звертаємося до всіх небайдужих громадян, до наших друзів та побратимів з Мадриду, з Польщі, Швейцарії, до всіх хто нас підтримує з перших днів, до тих хто нам вірить і допомагає. Благаємо вашої допомоги та підтримки для нашого підрозділу, від якого багато що залежить, - написала Лідія.

Картку для підтримки, у призначенні вказуйте «Авто»: 4149 4390 4682 6669 (Трофуша Ірина Вікторівна)

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога автомобіль
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