На Полтавщині чоловік стріляв на власному подвір'ї - влучив у дитину

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27 травня, близко 22 години, у Диканці на одній із вулиць 12-річна дівчинка отримала поранення, характерне для пострілу із пневматичної зброї. За інформацією пресслужби поліції Полтавщини, поліція розпочала розслідування.

- Отримавши повідомлення про травмування дитини на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що 31-річний місцевий житель на території свого господарства стріляв із власної пневматичної рушниці. Внаслідок пострілу куля влучила у ногу 12-річної дівчинки, яка разом із друзями гуляла неподалік. Дівчинка була госпіталізована до лікарні та після надання необхідної медичної допомоги відпущена додому. Загрози її життю та здоров'ю немає. Наразі пневматична рушниця у чоловіка вилучена. Поліція проводить слідчі дії, - зазначив начальник СПД №2 (смт.Диканька) Полтавського райуправління поліції Ігор Гурин.

Розпочато кримінальне провадження, в рамках якого з’ясовуються всі обставини даної події.