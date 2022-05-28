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Кременчук, Культура, Кременчуг

У бібліотеці Кременчука відкрилася виставка Сергія Брильова «Щоденник війни»

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 176

 

Виставка у стилі поп-арт

У біблітеці на Соборній у Кременчуці відкрилася виставка художника Сергія Брильова. Виставка у стилі поп-арт доповнена новими роботами.

Кременчуцький художник Сергій Брильов презентував свій «Щоденник війни» у стилі поп-арт
«Ніколи не малював з таким відчаєм та задоволенням»: художник Сергій Брильов про натхнення під час війни

- Чули, що моя виставка «Щоденник війни» знову працює, й відкриваєтьсі у читальній залі Бібліотека на Соборній Філія 2 на Соборній 9/16.
А бачили, як файно вигляда, та й взагалі доповнена новими роботами. Авжеж не до останньої, проте, там ще є кілька локацій-стін, тож подивимося на вашу відвідувальність-зацікавленність. Ваш агресивно-націоналістичний художник, - написав Сергій Брильов. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка бібліотека Сергій Брильов
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