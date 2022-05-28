На Полтавщині підрізали 44-річного чоловіка

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Конфлікт між чоловіками виник на дозвіллі та переріс у бійку

27 травня в одному з сіл Білицької громади після сварки чоловіків 44-річний місцевий мешканець опинився у лікарні. Як повідомляє поліція Полтавщини, близько 22:30, надійшло повідомлення від медиків, що місцевому чоловікові спричинено ножове поранення грудної клітини

З'ясувалося, що двоє місцевих чоловіків разом проводили дозвілля, посварились, а потім побились. Внаслідок конфлікту 48-річний власник помешкання завдав ножове поранення 44-річному гостю. Його госпіталізували з тяжкими травмами.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження (ч. 1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Тривають слідчі дії. У разі визнання судом вини фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.