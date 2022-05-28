Кременчуцькі рятувальники допомогли медикам дістатись хворої жінки

Кременчуцькі рятувальники сьогодні допомагали медикам дістатись хворої жінки, яка мешкає на третьому поверсі.
Як повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС, виклик надійшов сьогодні, 28 травня, близько 9 ранку з вулиці Республіканської.
Рятувальникам повідомили, що 79-річна жінка потребує допомоги, проте не може самостійно відчинити двері.
Кременчуцькі працівники ДСНС за допомогою трьохколінної драбини через вікно потрапили до квартири та відчинили вхідні двері медпрацівникам.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер