Кременчуцькі рятувальники допомогли медикам дістатись хворої жінки

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 225

Вона самостійно не могла відчинити двері

Кременчуцькі рятувальники сьогодні допомагали медикам дістатись хворої жінки, яка мешкає на третьому поверсі.

Як повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС, виклик надійшов сьогодні, 28 травня, близько 9 ранку з вулиці Республіканської.

Рятувальникам повідомили, що 79-річна жінка потребує допомоги, проте не може самостійно відчинити двері.

Кременчуцькі працівники ДСНС за допомогою трьохколінної драбини через вікно потрапили до квартири та відчинили вхідні двері медпрацівникам.