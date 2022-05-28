Вчителі у Херсоні відмовились співпрацювати з окупантами і викладати за російською програмою

Сьогодні, 08:14 Переглядів: 227

Вчителі у тимчасово окупованому Криму відмовились від співпраці з окупантами та викладання російською мовою. Про це заявив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ситуація в Херсонській області лишається тяжкою – морально та гуманітарно. Окупант не дає жодного гуманітарного коридору, щоб завести необхідні вантажі. Тривають постійні обстріли звільненої території. Ворог намагається вийти на кордони області.

«Там, де бойових дій немає, на окупованій територій, росіяни намагаються «налагоджувати життя». Вчора, в Херсоні гауляйтер проводив «нараду» з педагогами. Вчителі адміністрації шкіл просто герої. Послухати його прийшло лише 20 осіб, при тому, що у місті 71 школа. Педагогів закликають готуватися до навчання за новою програмою, їздити в Крим для «підвищення кваліфікації». Фактично всі директори заявили, що їх це не влаштовує і вийшли», - розповів Лагута.

Голова ОВА наголосив, що попереду - звільнення Херсонщини, і всі ці явища, "наради" та тиск на людей припиниться тільки тоді, коли окупант піде звідси.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни скасували канікули і хочуть влітку викладати дітям російську мову.