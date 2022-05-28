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Волонтерка Олена Ященко з друзями за місяць виготовила 400 наколінників для військових

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 167

 

Також вона разом з однодумцями допомагають теробороні, готують їжу та виконують безліч іншої роботи

Уже понад три місяці кременчужани роблять усе можливе для того, щоб допомогти нашим захисникам на фронті, утримати економіку та не залишати в біді переселенців. Серед таких людей – волонтерка Олена Ященко. Історія про жінку опублікувала мерія Кременчука.

З перших днів повномасштабного вторгнення рашистів вона взялася за волонтерство. Разом з однодумцями виготовляють спорядження, допомагають теробороні, готують їжу та виконують безліч іншої роботи.

Зараз Олена та її друзі роблять наколінники для наших бійців (до цього займалися балаклавами). За місяць активної роботи виготовили близько 400 пар.

Вона впевнена, що Україна обов’язково переможе. Жінка вірить, що велика перемога складається із маленьких щоденних перемог, до яких може долучитися кожен.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: волонтер допомога армії
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