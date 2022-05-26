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В окупованому Маріуполі росіяни продовжили навчальний рік до кінця літа - вчитимуть за російською програмою

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 374

 У місті знайшли аж 53 вчителя на 9 шкіл

В окупованому рашистами Маріуполі рашисти оголосили про продовження навчального року на літо, аби підготувати дітей російської програми. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, дітям все літо мають намір  викладати російську мову та літературу, історію росії та математику російською.

«Окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації», написав Андрющенко.

«Ми втратили дуже багато льотчиків у Маріуполі. 90% гвинтокрилів не поверталися», - Зеленський

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Петро Андрющенко

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Теги: Маріуполь окупація
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