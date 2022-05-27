У Кременчуці зіграли у більярд та допомогли діткам-переселенцям

Цими вихідними Відокремлений підрозділ Федерації спортивного більярду України в Полтавській області влаштував благодійне змагання з більярду. Кременчуцька спортсменка та керівник федерації Анастасія Ковальчук розповіла, що змагання проходили у більярдному клубі «Бінго».
Цього разу кошти збирали на допомогу діткам, які через війну вимушено покинули свої домівки, та переїхали до нашого міста.
- Завдяки всім нашим учасникам та іншим небайдужим людям ми зібрали 6500 грн. На ці кошти ми придбали багато альбомів для малювання, різноманітні книжки, пластилін,прописи, набори для творчості, фарби, фломастери, м'ячики, бульбашки та багато чого іншого. Все це ми передали у Крюківський терцентр соціального обслуговування.
До речі я стала переможцем цих змагань, мені у фіналі поступився Роман Біда з рахунком 4:2. Треті місця розділили Шишков Віталій та Костянтин Хмара. Тож дякую всім за долучання до доброї справи. Слава Україні! - написала Анастасія Ковальчук.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер