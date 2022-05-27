У Кременчуці зіграли у більярд та допомогли діткам-переселенцям

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Цими вихідними Відокремлений підрозділ Федерації спортивного більярду України в Полтавській області влаштував благодійне змагання з більярду. Кременчуцька спортсменка та керівник федерації Анастасія Ковальчук розповіла, що змагання проходили у більярдному клубі «Бінго».

Цього разу кошти збирали на допомогу діткам, які через війну вимушено покинули свої домівки, та переїхали до нашого міста.