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Надзвичайні новини, Україна, Світ

Яка ситуація на лінії зіткнення станом на вечір 27 травня

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 522

 

Щоб покращити логістичне забезпечення військ, ворог намагається відновити пошкоджену залізницю

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 27 травня. Триває 93 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни. У Гомельській області у безпосередній близькості від державного кордону з Україною розгорнули маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу збройних сил республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник посилює ділянку українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, щоб не допустити перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки.

На Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, намагається утримати займані позиції та не допустити подальше просування українських підрозділів у напрямку державного кордону. Продовжує систематичні обстріли населених пунктів, руйнування цивільної інфраструктури та здійснює дистанційне мінування ймовірних маршрутів висування підрозділів наших військ.

З метою покращення логістичного забезпечення військ ворог намагається відновити пошкоджену залізницю. Зокрема, на тимчасово зайнятих територіях Харківської області окупанти залучають підрозділи 29 окремої залізничної бригади зі Смоленська із спеціальною технікою та обладнанням для ремонту залізничної інфраструктури.

На Слов’янському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Ворог обстрілював з артилерії населені пункти Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля. Крім того, російські загарбники застосували авіацію для ударів по Слов’янську та Довгенькому.

На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити наші підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ. Обстріляв із мінометів і реактивних систем залпового вогню населені пункти Озерне та Діброва. Також завдав авіаудару в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти за підтримки артилерії здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії тривають.

Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, порушити шляхи логістичного забезпечення наших військ. Проводив штурми в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник застосував артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Піск та Мар’їнка.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосував міномети, реактивну та ствольну артилерію уздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів із літаків штурмової авіації Су-25 в районах Малої Токмачки та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та недопущенні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. Обстрілює наші війська. Здійснив невдалу спробу штурмових дій в районі населеного пункту Любомирівка.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог у рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

На Херсонщині винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України збив ворожий винищувач Су-35.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники залізниця
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