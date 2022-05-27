Як «ДНР» перетворилася на «ЖНР»: окупант розповів СБУ, що там майже не залишилось чоловіків

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 540

Окупаційна російська влада проводить примусову мобілізацію в «ДНР» і там вже майже не залишилось чоловіків. Про це під час допиту розповів затриманий окупант СБУ.

Полонений військовий з так званої «ДНР» дав свідчення СБУ про те, що росія проводить примусову мобілізацію у «республіці». Мовляв, її вже прозвали «ЖНР» (Жіноча народна республіка), бо там залишились лише жінки.

- Нам не до політики, ми робітники, працювали... А нас закликали практично 100% чоловічого населення! Знаєте, як зараз «ДНР» обзивають? «ЖНР»! Там чоловіків практично не залишилося,– розповів полонений.

Він заявив, що ніколи не почував себе частиною російської армії. Більш того, командування рф кидає мобілізованих військових з окупованих територій Донеччини без необхідного спорядження та залишає їх без зв'язку. Інколи командири застосовували силу та зброю, стріляючи під ноги мобілізованим, якщо ті виражали своє невдоволення.

- Нас кинули у Стеблянці без зв'язку, без нічого. Командування у нас, я б не сказав, що було дуже коректне. Саме командир батальйону практично постійно був у нетверезому стані, - розповів полонений.