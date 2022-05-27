Як «ДНР» перетворилася на «ЖНР»: окупант розповів СБУ, що там майже не залишилось чоловіків

Полонений мобілізований військовий з російської армії розповів про ситуацію на окупованих територіях Донеччини
Окупаційна російська влада проводить примусову мобілізацію в «ДНР» і там вже майже не залишилось чоловіків. Про це під час допиту розповів затриманий окупант СБУ.
Полонений військовий з так званої «ДНР» дав свідчення СБУ про те, що росія проводить примусову мобілізацію у «республіці». Мовляв, її вже прозвали «ЖНР» (Жіноча народна республіка), бо там залишились лише жінки.
Він заявив, що ніколи не почував себе частиною російської армії. Більш того, командування рф кидає мобілізованих військових з окупованих територій Донеччини без необхідного спорядження та залишає їх без зв'язку. Інколи командири застосовували силу та зброю, стріляючи під ноги мобілізованим, якщо ті виражали своє невдоволення.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер