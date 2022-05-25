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ГУР Міноборони України: росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 93

 

За даними української розвідки деякім видам використано навіть 70% запасів

Війська окупантів вичерпують запаси високоточної зброї. Перші два місяці повномасштабного вторгнення ракетні обстріли були хаотичними. Згодом ситуація змінилася.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

- За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. По деякім видам, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих «Іскандерах» цей пороговий рівень майже настав, – зазначив Вадим Скібіцький.

Водночас росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз, додав представник ГУР МО України.

- Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим паче економічні санкції, політичні санкції, які накладені на рф, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва.

Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні, – підсумував представник воєнної розвідки України.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: російські окупанти ракети розвідка Міноборони
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