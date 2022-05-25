ГУР Міноборони України: росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 93

Війська окупантів вичерпують запаси високоточної зброї. Перші два місяці повномасштабного вторгнення ракетні обстріли були хаотичними. Згодом ситуація змінилася.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

- За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. По деякім видам, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих «Іскандерах» цей пороговий рівень майже настав, – зазначив Вадим Скібіцький.

Водночас росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз, додав представник ГУР МО України.