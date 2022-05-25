«З чого починається світ IT»: кременчужан запрошують на воркшоп

Якщо ви шукаєте свій професійний шлях в IT і хочете дізнатися, як реалізувати себе у технологічних індустріях, компанія Epam запрошує приєднатись до онлайн заходу «З чого починається світ IT»!
На першій зустрічі ви дізнаєтесь про професії в IT галузі та чим відрізняються технічні та нетехнічні професії. Також почуєте реальні історії успіху від співробітників компанії, спеціалістів з Project Management і DevOps напрямів.
На другій зустрічі будемо говорити про розвиток кар’єри у напрямі HR, QA та Frontend та розкажемо якими кваліфікаціями має володіти спеціаліст у цих сферах.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер