Про ситуацію у Кременчуцькому районі: проїзд велосипедистів по Крюківському мосту дозволений

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Вчора, 24 травня, патрульна поліція 11 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно двох людей поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП за керування автотранспортом у нетверезому стані, ще по 4 - за домашнє насильство. Також затримали двох осіб за підозрою у зберіганні наркотиків. Наразі по даному випадку проводяться слідчі дії.
Тяжких злочинів скоєно не було, а ДСНС зафіксувала лише одну пожежу – підпал побутового сміття на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці.
Начальник РВА повідомив, що на Кременчуччині завершується посівна кампанія – наразі засіяно понад 300 тис. га ріллі, що складає більше 99% всіх посівних площ.
Він уточнив інформацію щодо обмежень руху по Крюківському мосту.
Він додав, що розпочинається видача посвідчень добровольцям ДФТГ – відповідні бланки посвідчень вже отримані.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер