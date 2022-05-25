Про ситуацію у Кременчуцькому районі: проїзд велосипедистів по Крюківському мосту дозволений

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 364

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора, 24 травня, патрульна поліція 11 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно двох людей поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП за керування автотранспортом у нетверезому стані, ще по 4 - за домашнє насильство. Також затримали двох осіб за підозрою у зберіганні наркотиків. Наразі по даному випадку проводяться слідчі дії.

Тяжких злочинів скоєно не було, а ДСНС зафіксувала лише одну пожежу – підпал побутового сміття на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці.

Начальник РВА повідомив, що на Кременчуччині завершується посівна кампанія – наразі засіяно понад 300 тис. га ріллі, що складає більше 99% всіх посівних площ.

- До кінця тижня посівна кампанія завершиться. Тож будемо з хлібом, - зауважив Олег Лєднік.

Він уточнив інформацію щодо обмежень руху по Крюківському мосту.

- Вчора мною підписаний наказ про обмеження руху по мосту для пішоходів . Це зроблено відповідно запиту «Укрзалізниці» для ремонту пішохідної частини мосту. Велосипедисти можуть їздити, але по проїжджій частині мосту з дотриманням правил дорожнього руху, - заявив Олег Лєднік.

Він додав, що розпочинається видача посвідчень добровольцям ДФТГ – відповідні бланки посвідчень вже отримані.

- Щодо пального – ми забезпечуємо усіх перевізників пальним, що дозволяє зберегти рух усіх маршруток на міських та приміських маршрутах, - додав очільник РВА.