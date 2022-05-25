Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Надзвичайні новини

Про ситуацію у Кременчуцькому районі: проїзд велосипедистів по Крюківському мосту дозволений

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 364

 

На Кременчуччині завершується посівна кампанія

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора, 24 травня, патрульна поліція 11 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно двох людей поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП за керування автотранспортом у нетверезому стані, ще по 4 - за домашнє насильство. Також затримали двох осіб за підозрою у зберіганні наркотиків. Наразі по даному випадку проводяться слідчі дії.

Тяжких злочинів скоєно не було, а ДСНС зафіксувала лише одну пожежу – підпал побутового сміття на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці.

Начальник РВА повідомив, що на Кременчуччині завершується посівна кампанія – наразі засіяно понад 300 тис. га ріллі, що складає більше 99% всіх посівних площ.

- До кінця тижня посівна кампанія завершиться. Тож будемо з хлібом, - зауважив Олег Лєднік.

Він уточнив інформацію щодо обмежень руху по Крюківському мосту.

- Вчора мною підписаний наказ про обмеження руху по мосту для пішоходів. Це зроблено відповідно запиту «Укрзалізниці» для ремонту пішохідної частини мосту. Велосипедисти можуть їздити, але по проїжджій частині мосту з дотриманням правил дорожнього руху, - заявив Олег Лєднік.

Він додав, що розпочинається видача посвідчень добровольцям ДФТГ – відповідні бланки посвідчень вже отримані.

- Щодо пального – ми забезпечуємо усіх перевізників пальним, що дозволяє зберегти рух усіх маршруток на міських та приміських маршрутах, - додав очільник РВА.
3
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Кременчуцький район нетверезий водій поліція Крюківський міст велосипедист
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх